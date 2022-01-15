Волосожар: Синицина и Кацалапов доказали, что они лучшие

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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.
Волосожар: Синицина и Кацалапов доказали, что они лучшие
  • РИА Новости

«Ребята молодцы... Даже с травмой партнёра смогли доказать всем, что они лучшие. Устроить хороший проверочный прокат перед главным стартом сезона — Олимпиадой», — заявила RT Волосожар.

По её мнению, на медали зимних Игр — 2022 в танцах на льду, помимо Синициной и Кацалапова, будут претендовать, Александра Степанова и Иван Букин.

«Олимпийский турнир очень непредсказуемый. Там может случиться всё что угодно. Будем надеяться только на лучшее. Ребята все у нас сильные», — добавила она.

Синицына и Кацалапов по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла. Серебряные медали завоевали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20).

Ранее сообщалось, что состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022 будет оглашён к концу января.

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