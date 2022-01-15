Дебютанты Дэвис и Смолкин безошибочно откатали произвольный танец на ЧЕ

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Российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступила с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония).
Дебютанты Дэвис и Смолкин безошибочно откатали произвольный танец на ЧЕ
  • РИА Новости

По итогам ритм-танца и произвольного танца пара получила от судей 186,61 балла.

Таким образом, Дэвис и Смолкин занимают первое промежуточное место. Лидеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят последними в произвольном танце. Предпоследними на лёд выйдут Александра Степанова и Иван Букин, которые по итогам ритм-танца занимают вторую позицию.

Ранее сообщалось, что состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022 будет оглашён к концу января.

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