Дебютанты Дэвис и Смолкин безошибочно откатали произвольный танец на ЧЕ
- РИА Новости
По итогам ритм-танца и произвольного танца пара получила от судей 186,61 балла.
Таким образом, Дэвис и Смолкин занимают первое промежуточное место. Лидеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят последними в произвольном танце. Предпоследними на лёд выйдут Александра Степанова и Иван Букин, которые по итогам ритм-танца занимают вторую позицию.
Ранее сообщалось, что состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022 будет оглашён к концу января.