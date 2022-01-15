Состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022 будет оглашён к концу января
- РИА Новости
«Список фигуристов, вошедших в окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, будет оглашён в 20-х числах января на сборе в Красноярске», — цитирует Когана ТАСС.
Он отметил, что на сборы поедут не только фигуристы основного состава, но и запасные спортсмены.
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В настоящий момент в Таллине (Эстония) проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.
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