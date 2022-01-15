Губерниев: ожидаю, что Щербакова прибавит в произвольной программе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления чемпионки мира Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы.

«Я ожидаю, что Щербакова прибавит, наш лидер покажет тот же самый результат. Конечно, хочется продолжения банкета. У нас уже был золотой пьедестал. Наши одиночницы — лучшие в мире», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам короткой программы Щербакова занимает четвёртое место, набрав 69,05 балла. Фигуристка упала с каскада тройной лутц — тройной риттбергер. Лидером первого дня состязаний является Камила Валиева (90,45 балла).

Ранее Валиева, Трусова и Щербакова с ошибками выступили в прогоне произвольной программы на ЧЕ.