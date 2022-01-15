Валиева, Трусова и Щербакова с ошибками выступили в прогоне произвольной программы на ЧЕ

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова с ошибками исполнили произвольные программы на прогоне чемпионата Европы.

Камила Валиева упала с четверного сальхова и сделала бабочку на тройном акселе. Александра Трусова не смогла избежать падения во время исполнения четверного лутца. Анна Щербакова сделала бабочку на четверном флипе. Остальные элементы фигуристки выполнили без ошибок.

По итогам короткой программы лидирует Камила Валиева. Александра Трусова занимает третье место, а Анна Щербакова — четвёртое.

Фигуристки выступят с произвольными программами 15 января. Начало — в 19:30 мск.

Ранее Лайшев заявил, что против Щербаковой применяется тактика запугивания.