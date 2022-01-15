Лайшев: против Щербаковой применяется тактика запугивания

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев вступился за чемпионку мира в женском одиночном катании Анну Щербакову после неудачной короткой программы на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Против Щербаковой применяется тактика запугивания. Все эти грязные приёмы со стороны направлены на то, чтобы лишить Аню уверенности в себе. Ни стыда ни совести нет у людей», — цитирует Лайшева Sport24.

Напомним, что по итогам короткой программы Щербакова занимает четвёртое место, набрав 69,05 балла. Фигуристка упала с каскада тройной лутц — тройной риттбергер. Лидером первого дня состязаний является Камила Валиева (90,45 балла).

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