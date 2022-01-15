Мишин похвалил Кондратюка после победы на чемпионате Европы

Заслуженный тренер России Алексей Мишин подвёл итоги мужских соревнований на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«В моей ситуации лучшее, что я могу сделать, — это промолчать. Кондратюка поздравляю, он молодец. Он своей харизмой заставил всех здравомыслящих людей относиться к нему серьёзно», — цитирует Алексея Мишина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что многие воспринимали Марка Кондратюка несерьёзно после победы на чемпионате России.

Напомним, что Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко, ученик Мишина, — пятым.

Ранее сообщалось, что Погорилая раскритиковала итоги мужского турнира на чемпионате Европы.