Мишин похвалил Кондратюка после победы на чемпионате Европы

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин подвёл итоги мужских соревнований на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).
Мишин похвалил Кондратюка после победы на чемпионате Европы
  • РИА Новости

«В моей ситуации лучшее, что я могу сделать, — это промолчать. Кондратюка поздравляю, он молодец. Он своей харизмой заставил всех здравомыслящих людей относиться к нему серьёзно», — цитирует Алексея Мишина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что многие воспринимали Марка Кондратюка несерьёзно после победы на чемпионате России.

Напомним, что Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко, ученик Мишина, — пятым.

Ранее сообщалось, что Погорилая раскритиковала итоги мужского турнира на чемпионате Европы.

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