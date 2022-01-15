Мишин похвалил Кондратюка после победы на чемпионате Европы
- РИА Новости
«В моей ситуации лучшее, что я могу сделать, — это промолчать. Кондратюка поздравляю, он молодец. Он своей харизмой заставил всех здравомыслящих людей относиться к нему серьёзно», — цитирует Алексея Мишина «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что многие воспринимали Марка Кондратюка несерьёзно после победы на чемпионате России.
Напомним, что Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко, ученик Мишина, — пятым.
Ранее сообщалось, что Погорилая раскритиковала итоги мужского турнира на чемпионате Европы.