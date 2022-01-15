Погорилая раскритиковала итоги мужского турнира на чемпионате Европы
- РИА Новости
«Это неправильно и незаслуженно», — написала Погорилая в своём Instagram.
Напомним, что Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — латвиец Денис Васильев (272,08).
Российский фигурист Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко — пятым.
Ранее Роднина заявила, что российских мужчин на пьедестале ОИ-2022 никто не ждёт.