Погорилая раскритиковала итоги мужского турнира на чемпионате Европы

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Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая считает, что российские фигуристы Андрей Мозалёв и Евгений Семененко заслужили более высокие места на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Погорилая раскритиковала итоги мужского турнира на чемпионате Европы
  • РИА Новости

«Это неправильно и незаслуженно», — написала Погорилая в своём Instagram.

Напомним, что Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — латвиец Денис Васильев (272,08).

Российский фигурист Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко — пятым.

Ранее Роднина заявила, что российских мужчин на пьедестале ОИ-2022 никто не ждёт.

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