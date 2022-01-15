Погорилая раскритиковала итоги мужского турнира на чемпионате Европы

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая считает, что российские фигуристы Андрей Мозалёв и Евгений Семененко заслужили более высокие места на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

РИА Новости

«Это неправильно и незаслуженно», — написала Погорилая в своём Instagram. Напомним, что Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — латвиец Денис Васильев (272,08). Российский фигурист Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко — пятым. Ранее Роднина заявила, что российских мужчин на пьедестале ОИ-2022 никто не ждёт.