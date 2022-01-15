Роднина: российских мужчин на пьедестале ОИ-2022 никто не ждёт

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась шансами российских одиночников на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Возможен ли успех на Олимпиаде? Ну не смешите. Олимпийские игры — совершенно другая лига. Российских мужчин там на пьедестале никто не ждёт, и это логично», — цитирует Роднину Sport24.

Она отметила, что не понимает всеобщего восхищения победой Марка Кондратюка на чемпионате Европы, где выступают посредственные фигуристы.

Напомним, что Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы (286,56). Серебряную награду получил итальянец Даниэль Грассль (274,48), а бронзовую — латвиец Денис Васильев (272,08).

Ранее Туктамышева поздравила Кондратюка с победой на чемпионате Европы.