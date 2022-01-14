Непрозрачный намёк: Степанова и Букин шикарно откатали ритм-танец на ЧЕ и немного уступили Синициной и Кацалапову

На чемпионате Европы по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин установили новое личное достижение в ритм-танце. Безошибочно откатав свою программу, они получили от судей 86,45 балла. Однако этого не хватило, чтобы потеснить с первого места действующих чемпионов мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, которые также выглядели превосходно. Третья российская пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин заняла промежуточное восьмое место и значительно отстала от призовой тройки.

В пятницу российские танцоры на льду сделали первый шаг к тому, чтобы повторить результат, зафиксированный в парном катании, — занять все три ступени европейского пьедестала. Об этой нереальной на первый взгляд задаче говорили едва ли не все журналисты — и небезосновательно. Вероятность того, что третье место может достаться Диане Дэвис и Глебу Смолкину, ещё несколько месяцев назад казалась абсурдной, но зря: дуэт Игоря Шпильбанда, дорвавшись до взрослого льда, стал прогрессировать от турнира к турниру так мощно, что это не укладывалось ни в какие рамки представлений о виде спорта, где высокому результату кого бы то ни было всегда предшествовала довольно солидная выслуга лет.

Для понимания масштабов этого прогресса можно привести цифры: в финале Кубка России — 2021 при домашнем и максимально льготном судействе результат Дианы и Глеба составил 186,38 балла. А в декабре того же года дуэт стал серебряным призёром чемпионата России, набрав 207,70.

Когда подобное происходит в танцах — наиболее консервативном виде фигурного катания, — неизменно начинает муссироваться тема судейства. Шлейф «блатной пары» сопровождал дочь Этери Тутберидзе и её партнёра едва ли не на всех стартах сезона, поэтому было любопытно, как третью российскую пару будут судить в Таллине.

Тем более что фигуристы приехали на чемпионат, имея выдающийся личный рекорд в ритм-танце — 81,30. Эту сумму Диана и Глеб набрали на второразрядном турнире-челленджере в Варшаве, где к большому изумлению фигурнокатательной общественности работу судейской танцевальной бригады лично отслеживал первый вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

К чести Дэвис и Смолкина стоит заметить, что дебют пары среди сильнейших получился ярким. В танцах бывает не так просто обратить на себя внимание: всё слишком сильно подчинено работе на получение максимально высоких уровней сложности. Чем насыщеннее программа, тем сложнее в ней танцевать, не говоря уже о том, что любая, даже крошечная помарка способна испортить всё впечатление. Новички же именно танцевали.

Плюс им сильно повезло с тренером. Как только новая система судейства была введена в обиход, Игорь Шпильбанд стал считаться едва ли не лучшим специалистом в мировых танцах на льду в части технических связок и шагов. Ну а после того, как тренер стал соавтором олимпийских побед Тессы Вертью и Скотта Моира, а также Мэрил Дэвис и Чарли Уайта, диктовавших танцевальную моду на протяжении двух олимпийских циклов, одно только его присутствие у борта стало восприниматься арбитрами как заведомый знак качества.

Но повторить личный рекорд в Таллине или хотя бы приблизиться к нему у Дэвис и Смолкина не вышло. Они получили за прокат всего 73,32 балла, и эта сумма невольно вызвала вопрос: если оценка действительно отражает реальный класс фигуристов, на что же тогда смотрели судьи, оценившие катание пары в Варшаве?

К моменту выхода на лёд Степановой и Букина третий российский дуэт шёл уже на четвёртой позиции (в итоге Дэвис и Смолкин улетели на восьмое, уступив всем в сильнейшей разминке), а лидерство захватили чемпионы Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с внушающими уважение, но не пугающими 83,35 очка.

Итальянский дуэт, в отличие от Александры и Ивана, отобрался в этом сезоне в финал Гран-при, и хоть соперники и не пересекались на этапах, результат итальянцев на заключительном старте серии в Сочи был несколько выше, чем у Степановой и Букина в Турине и Гренобле. Поэтому противостояние носило принципиальный характер.

Из этой дуэли Степанова и Букин вышли победителями. Они не просто откатались лучше итальянцев, но и на 2,38 балла улучшили свой личный рекорд, получив 86,45. Но интереснее оказалось другое: от действующих чемпионов мира Синициной и Кацалапова их в ритм-танце отделили всего-навсего 1,44 балла, хотя разница между двумя парами всего три недели назад на чемпионате России составила почти в три с половиной раза больше.

В Таллине Синицина и Кацалапов получили 87,89 (при личном рекорде 88,73), потеряв баллы в частичной дорожке шагов и дорожке по центру (оба раза — третий уровень сложности вместо четвёртого). Впрочем, потери в шагах, хотя и чуть менее значительные, были зафиксированы и у Степановой и Букина.

Кацалапов объяснил это тем, что шаги — слишком тонкая материя: никогда не знаешь, что именно увидят на своих мониторах судьи и к чему придерутся. По словам фигуриста, он был уверен, что всё выполнил идеально. В субботу ему с партнёршей предстоит убедить судей в своей правоте, иначе дуэль с соотечественниками может закончиться в пользу последних.

За российскими разборками на высшем уровне ушёл в тень удивительный по эмоциям прокат англичан Лайлы Фир и Льюиса Гибсона. Они настолько удачно интерпретировали компиляцию из композиций группы Kiss, что удостоились лучших оценок в карьере и сделали весомую заявку на то, чтобы впервые занять место в топ-5: пока они с результатом 79,97 балла идут на промежуточной четвёртой позиции.