Смолкин: мы с Дэвис не ориентируемся на ЧЕ на оценки, это для нас не столь важно

Российский танцор Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, прокомментировали результат дуэта в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

«Я бы не сравнивал турниры здесь и в Варшаве, где мы получили 81,30 балла. Там был челленджер, а здесь — предолимпийский старт для европейцев. Это совершенно разные вещи. Здесь у нас баллы неплохие, однако мы не ориентируемся на оценки, для нас это не столь важно. Самое важное — показать свой максимум. Есть судьи, их достаточно много, они меняются. На произвольный танец сядет другая бригада, а это девять арбитров. Многие нас не видели в этом сезоне, многие помнят по юниорскому чемпионату мира. А мы надеемся, что перед ними уже другая пара — улучшенная, более матёрая. Наша задача — показать себя наилучшим образом, чтобы нас запомнили, чтобы о нас знали и нас имели в виду», — сказал Смолкин после проката.

За свой ритм-танец на чемпионате Европы Дэвис и Смолкин получили 73,32 балла. Перед заключительной разминкой россияне занимают третье место.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин лидируют среди танцевальных пар на ЧЕ перед двумя сильнейшими разминками.