Определились стартовые номера Валиевой, Трусовой и Щербаковой в произвольной программе

Стали известны стартовые номера российских фигуристок Камилы Валиевой, Александы Трусовой и Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

Согласно информации на сайте ISU, все россиянки выступят в заключительной, четвёртой разминке. Щербакова выйдет на лёд под номером 21, Трусова будет 22-й, а Валиева выступит 24-й и завершит программу соревнований.

Валиева лидирует после короткой программы. 15-летняя спортсменка установила мировой рекорд, набрав 90,75 балла. На втором месте располагается Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), а тройку замыкает Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова является четвёртой (69,05).

Произвольную программу спортсменки представят 15 января.

Ранее журналист RT Елена Вайцеховская выразила мнение, что Щербакова полностью выработала свой ресурс.