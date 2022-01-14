Определились стартовые номера Валиевой, Трусовой и Щербаковой в произвольной программе
- AP
Согласно информации на сайте ISU, все россиянки выступят в заключительной, четвёртой разминке. Щербакова выйдет на лёд под номером 21, Трусова будет 22-й, а Валиева выступит 24-й и завершит программу соревнований.
Валиева лидирует после короткой программы. 15-летняя спортсменка установила мировой рекорд, набрав 90,75 балла. На втором месте располагается Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), а тройку замыкает Александра Трусова (75,13). Анна Щербакова является четвёртой (69,05).
Произвольную программу спортсменки представят 15 января.
Ранее журналист RT Елена Вайцеховская выразила мнение, что Щербакова полностью выработала свой ресурс.