Вайцеховская считает, что Щербакова полностью выработала свой ресурс

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о выступлении чемпионки мира Анны Щербаковой в короткой программе на европейском первенстве по фигурному катанию в Таллине.
Вайцеховская считает, что Щербакова полностью выработала свой ресурс
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«Десятое место Ани Щербаковой у французского судьи невольно вызывает вопрос: в чём вообще феномен этой фигуристки и есть ли он? Или в лице Щербаковой мы имеем всего лишь спортсменку с хорошим пиаром и грамотной работой тренерского штаба с судьями? У Ани нет и никогда не было скольжения Алёны Косторной или прыжкового таланта Саши Трусовой. И даже в своей способности интерпретировать музыку движением по льду Щербакова не уникальна: есть достаточно много фигуристок, которые делают это убедительнее», — написала журналист RT в своём Telegram-канале.

По её мнению, Щербакова добилась успехов благодаря невероятным усилиям над собой, а умение спортсменки противостоять обстоятельствам и являлось её главным качеством.

«Это не про фигурное катание — это про спорт как преодоление. Поэтому (опять же, лично мне) на Аню всегда интересно смотреть. Не говорю уже о том, что в этом сезоне Щербаковой сложнее всех. Она чемпионка мира, а титул — это всегда зверски тяжёлая штука. Всё сказанное совершенно не означает что Щербакову не коснётся известная тенденция: она, как ни крути, уже почти полностью выработала свой ресурс, как тот мавр, который сделал своё дело. Где именно сделал — известно: в Стокгольме-2021. При этом Аня не сдаётся, и это ещё один громадный плюс от меня лично. Уважаю...», — добавила Вайцеховская.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил уверенность, что Валиева, Трусова и Щербакова будут на подиуме ЧЕ-2022.

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