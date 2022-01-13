Ягудин считает, что Валиева, Трусова и Щербакова будут на подиуме на ЧЕ-2022

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил уверенность, что россиянки займут весь пьедестал почёта в женском одиночном катании на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Я уверен, что все три наши фигуристки будут на подиуме. Другого варианта не вижу. Респект всем участникам, но три наши девочки и остальные — это разные лиги», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Валиева с мировым рекордом лидирует после короткой программы на ЧЕ-2022. 15-летняя уроженка Казани за свой прокат получила рекордные 90,75 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), третье место заняла другая россиянка — Александра Трусова (75,13).

Ещё одна представительница России, Анна Щербакова, стала четвёртой (69,05).

Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.

Ранее сообщалось, что россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ-2022.