Степанова заявила, что справилась с проблемами со здоровьем
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«Народу в Таллине не так много, как хотелось бы, но всё равно арена очень уютная. Проблемы со здоровьем у меня закончились давно. Слава богу, больше ничего не беспокоит. Уже давно работаем в полном объёме», — сказала Степанова после проката.
Фигуристка в интервью признавалась, что на протяжении нескольких у неё были хронические проблемы со спиной.
На чемпионате Европы Степанова и Букин установили свой личный рекорд, набрав 86,45 балла. Это позволило паре занять второе место.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец на ЧЕ в Таллине.