Степанова заявила, что справилась с проблемами со здоровьем

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, после проката ритм-танца на чемпионате Европы рассказала о своем здоровье.
Степанова заявила, что справилась с проблемами со здоровьем
  • Gettyimages.ru

«Народу в Таллине не так много, как хотелось бы, но всё равно арена очень уютная. Проблемы со здоровьем у меня закончились давно. Слава богу, больше ничего не беспокоит. Уже давно работаем в полном объёме», — сказала Степанова после проката.

Фигуристка в интервью признавалась, что на протяжении нескольких у неё были хронические проблемы со спиной.

На чемпионате Европы Степанова и Букин установили свой личный рекорд, набрав 86,45 балла. Это позволило паре занять второе место.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец на ЧЕ в Таллине.

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