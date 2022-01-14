Степанова заявила, что справилась с проблемами со здоровьем

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, после проката ритм-танца на чемпионате Европы рассказала о своем здоровье.

«Народу в Таллине не так много, как хотелось бы, но всё равно арена очень уютная. Проблемы со здоровьем у меня закончились давно. Слава богу, больше ничего не беспокоит. Уже давно работаем в полном объёме», — сказала Степанова после проката.

Фигуристка в интервью признавалась, что на протяжении нескольких у неё были хронические проблемы со спиной.

На чемпионате Европы Степанова и Букин установили свой личный рекорд, набрав 86,45 балла. Это позволило паре занять второе место.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов с рекордом сезона выиграли ритм-танец на ЧЕ в Таллине.