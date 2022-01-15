Тарасова: в России две пары катаются на высшем художественном уровне

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала итоги выступления танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.
Тарасова: в России две пары катаются на высшем художественном уровне
  • РИА Новости

«Счастлива, что у нас в России есть две пары, которые катаются на высшем художественном уровне. И одни, и вторые выступили прекрасно. Это очень радует», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы. Российские фигуристы по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла.

Серебряные медали завоевали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20).

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар высказалась о победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на ЧЕ.

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