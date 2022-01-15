Кацалапов — о золоте ЧЕ-2022: сегодня для нас особенный день
- РИА Новости
«Сегодня особенный день. Мы начинаем готовиться к Олимпийским играм», — заявил в эфире Первого канала Кацалапов.
Российские фигуристы по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла. Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.
Серебряные медали получили Александра Степанова и Иван Букин (213,20). Бронзовые награды достались Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (196,86).
Ранее сообщалось, что состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022 будет оглашён к концу января.