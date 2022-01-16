Победа Валиевой, подвиг Щербаковой и падения Трусовой: как россиянки заняли весь пьедестал почёта на ЧЕ

Камила Валиева одержала уверенную победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Она исполнила три четверных прыжка, но не справилась с тройным акселем. Анна Щербакова побила личный рекорд в произвольной программе и поднялась с четвёртого места на второе. Александра Трусова дополнила российский пьедестал почёта, завоевав бронзу с двумя падениями.

В истории чемпионатов Европы по фигурному катанию был только один период, когда спортсменки из одной страны оставались непобеждёнными на восьми турнирах подряд. Длился он с 1996 года по 2003-й, когда Ирина Слуцкая и Мария Бутырская поочерёдно сменяли друг друга на высшей ступени пьедестала почёта.

Это достижение российских фигуристок должно было повториться ещё в прошлом году, но помешала пандемия коронавируса. В 2014-м новую золотую серию начала Юлия Липницкая, после чего её соотечественницы одержали ещё шесть побед подряд. При этом только Евгении Медведевой удалось в этот промежуток завоевать два титула. После этого чемпионкой каждый раз становилась новая спортсменка, и сейчас, на предолимпийском первенстве Европы в Таллине, эта традиция должна была продолжиться.

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После короткой программы едва ли могли быть сомнения в том, что золото достанется Камиле Валиевой. 15-летняя обладательница всех мировых рекордов в своей дисциплине заявила на произвольную программу тройной аксель и три четверных прыжка, намереваясь соревноваться в своей собственной лиге, в которой нет ни одной соперницы. Гораздо больше интриги было в том, кому достанутся серебряная и бронзовая медали, за которые другим российским фигуристкам ещё нужно было побороться.

Хватало опасений за Анну Щербакову, чьё неудачное выступление в первый день женских соревнований спровоцировало оживлённую дискуссию среди болельщиков и экспертов. Пошли разговоры о том, что чемпионке мира стоит уступить своё место в олимпийской сборной Елизавете Туктамышевой. Медаль чемпионата Европы могла бы стать для 17-летней фигуристки бронью, но с отставанием в семь баллов от бельгийки Луны Хендрикс и в шесть — от Александры Трусовой завоевать награду стало сложнее.

У Щербаковой оставались два козыря в рукаве. Первый — нестабильный четверной флип, который в этом сезоне получался чисто два раза. Второй — несгибаемый характер, который позволял фигуристке выходить победительницей из любой непростой ситуации. Ими Анна и воспользовалась. Она начала выступление с отличного флипа, сразу создавшего огромный задел по отношению ко всем предыдущим фигуристкам.

Справившись со стартовым элементом, Щербакова не позволила себе опуститься ниже установленной планки. Каждый прыжок она выполняла с нескрываемой уверенностью в своих силах, особенно коварный каскад лутц — риттбергер, который так сильно подвёл фигуристку в короткой программе.

Докатав программу до конца, Щербакова была готова плакать от счастья. С одним четверным прыжком она только за технику набрала 94,10 балла, а за весь прокат получила 168,37 очка — никогда ещё у чемпионки мира не было такой оценки на международном старте. В сумме у ученицы Этери Тутберидзе набралось 237,42 балла, и этим она сняла все вопросы о своём участии в Олимпиаде. Больше в этом сезоне набирала только рекордсменка мира.

Выступавшая следующей Трусова явно хотела бросить вызов Валиевой. Она заявила на произвольную программу пять четверных прыжков, причём два лутца собиралась показать во второй половине, включив их в состав каскадов. Поначалу ей удавалось следовать своему невероятно смелому плану. Она тоже исполнила флип, причём набрала даже больше баллов, чем Щербакова, и чётко сделала сальхов.

Но так же здорово продолжить не получилось. Следующим в очереди шёл четверной тулуп, и на нём фигуристка упала. Не удержалась она на ногах и после лутца. Больше ученица Тутберидзе не искушала судьбу и закончила программу комбинациями тройных прыжков, одна из которых тоже не слишком понравился судьям.

Желание исполнить как можно больше элементов ультра-си в этот раз подвело Трусову. Базовая стоимость её программы превышала показатели Щербаковой на целых десять баллов, но в итоге оценка за технику оказалась даже ниже, чем у чемпионки мира. После двух прокатов Русская Ракета уступила одногруппнице три балла, два из которых она потеряла как раз из-за падений. Трусовой снова оставалось рассчитывать только на бронзовую медаль.

То, что Хендрикс не будет претендовать на награды россиянок, выяснилось довольно быстро. Бельгийка дважды упала во время выступления, причём в первый раз оказалась на льду сразу после стартового каскада. Она уже не могла бороться Щербаковой и Трусовой, и то, что Хендрикс с худшим прокатом в сезоне уступила только им, можно было считать настоящей удачей.

Валиева завершала чемпионат Европы, на котором во второй раз подряд всё золото доставалось российским фигуристам. Ей оставалось только забрать награду высшей пробы. Своё «Болеро» она начала с воздушного четверного сальхова, которым вызвала настоящий восторг на трибунах. Но затем по ним прокатился вздох разочарования — Валиева не справилась с тройным акселем и упала.

Эта оплошность не сбила настрой 15-летней фигуристки, и она ещё дважды исполнила четверной тулуп, чтобы ни у кого не возникало сомнений в справедливости её победы. Валиева в произвольной программе выиграла всего 0,24 балла у Щербаковой, но запаса короткого проката хватило, чтобы в сумме иметь больше 20 баллов преимущества. Так Камила выиграла свой пока что самый главный турнир в карьере.