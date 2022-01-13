Космический полёт: Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию в Таллине
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Тройной аксель не получался у Саши Трусовой в последних двух сезонах так часто, что впору было задаться вопросом, а нужно ли вообще ставить столь сложный элемент в короткую программу, если он отнимает столько сил и нервов. Вот и на заключительной тренировке в четверг в прогоне короткой программы он ей не покорился.
Точно так же не справилась с этим прыжком Валиева, но здесь была разница: с тех самых пор, как Камила стала включать триксель в обе программы, она в большинстве случаев выполняла элемент идеально, с прекрасным вылетом, хорошей круткой и чистым приземлением. Поэтому ошибка лидера мирового сезона воспринималась под другим соусом — как случайность, в то время как падения Трусовой непроизвольно вызывали реакцию: «Ну вот, опять…»
25 лет назад канадец Элвис Стойко, завоевавший на чемпионате мира в Лозанне свой третий высший титул, сказал в интервью, что золото, тем более третье по счёту, это, конечно, замечательно. Но настоящая мечта заключается не в этом. А в том, чтобы Международный союз конькобежцев (ISU) при его, Стойко, спортивной жизни, разрешил бы включать в короткую программу мужчин-одиночников каскад «4 + 3».
Можно сказать, что в те годы канадец являл собой мужской прообраз нынешней Саши Трусовой. Четверные в фигурном катании исполняли и до него, но каскад «4 + 3» сделал своей фирменной фишкой именно Стойко. Он всё-таки продавил ISU: на Олимпиаде в Нагано ультрасложный по тем временам элемент наконец-то был легализован. Просто сам Элвис уже не смог воспользоваться этим козырем: на те Игры он приехал с серьёзной травмой паха и дорвал мышцу как раз на четверном прыжке прямо на соревнованиях.
Имеет смысл вспомнить и то, что после Игр в Ванкувере в 2010-м Стойко довольно резко высказался в адрес чемпиона Эвана Лайсачека, опубликовав в своём блоге открытое письмо.
«Победа Лайсачека выглядит как насмешка судей над всем видом спорта. Теперь Олимпиаду можно выиграть и без четверного, а нужны лишь хорошие дорожки и парочка красивых вращений. С такой системой оценок нужно поменьше рисковать, чтобы гарантировать себе победу. Но разве это спорт, если можно победить, только осторожничая?» — негодовал Элвис.
Если бы трёхкратный чемпион мира присутствовал в Таллине, наверняка он болел бы за Трусову. И наверняка написал бы по итогам короткой программы, что возмущён искусственными ограничениями, не позволяющими спортсменке делать в короткой программе то, что она умеет лучше всего, — прыгать четверные.
Не факт, кстати, что Трусова получила бы большое преимущество, заменив неподдающийся тройной аксель прыжком в четыре оборота. Если бы правила разрешали подобные рокировки, на максимальную сложность, несомненно, пошла бы Валиева, а, возможно, и Щербакова. Отрыв российских фигуристок от всех остальных в этом случае и вовсе стал бы непреодолимым, но давайте не будем лукавить: он является таковым и сейчас.
Победа в короткой программе на этапе Гран-при в Турине Луны Хендрикс воспринималась скорее как исключение, подчёркивающее общее правило. Тем более что на том турнире бельгийка соперничала с не самыми опасными из российских одиночниц: у Майи Хромых недоставало авторитета, а Щербакова недобрала сложности в каскаде.
Впрочем, в четверг заключительная девичья разминка, которую замыкала Хендрикс, и должна была дать ответ, кого считать «случайным элементом» в шестёрке, где, помимо трёх российских девушек и бельгийки, оказались две Екатерины: Рябова, представляющая Азербайджан, и Куракова — Польшу.
Изменить свои отношения с тройным акселем Трусова снова не смогла: прыжок, открывающий короткую программу, завершился падением, и всё остальное сразу стало неважным — рассыпалось не только настроение, но и образ. Применительно к чемпионату Европы прокат вышел добротным, в том смысле, что не сильно умаляло шансы спортсменки на дальнейшую борьбу за медали, но с точки зрения личного прогресса старт откровенно не получился. Результат 75,13 позволил Саше возглавить тройку лидеров, опередив Анастасию Губанову, выступающую в Таллине за Грузию.
Абсолютной неожиданностью стало выступление действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Она упала с тройного лутца, неудачно приземлившись на пятки и потеряв равновесие, и самый дорогой элемент программы, фирменный каскад Ани лутц — риттбергер приказал долго жить.
Второй оценкой Щербакова выиграла у Трусовой чуть больше 1,5 балла. Это означало, что при выполении всех элементов Аня должна была обходить Сашу по общей оценке. Но оставшись без каскада и потеряв на этом порядка десяти баллов, Щербакова сразу оказалась во втором эшелоне с незначительным превосходством над Кураковой и Губановой.
Вот и попробуйте теперь ответить на вопрос, нужен ли был чемпионке мира старт в Таллине?
Валиева откаталась безупречно, словно и не было утренней тренировочной погони за тройным акселем. Очередной мировой рекорд (90,45) выглядел настолько космическим, фантастическим, что, ей-богу, хотелось прямо сейчас, не дожидаясь открытия Игр в Китае, вручить Камиле все золотые медали сразу.
Единственное, что не удалось при этом фигуристке, — стать автором главной сенсации. Ведь как ни крути, от Камилы ждали в Таллине именно того, что она продемонстрировала. И вряд ли кто до начала соревнований поставил бы на то, что малое серебро за короткий прокат достанется Луне Хендрикс.
Впрочем, для Щербаковой, а тем более Трусовой, ничего не потеряно (кроме золота) — им в субботу достаточно будет откатать в свою силу и не наступить на те же грабли, что и сегодня. Другое дело, что с эмоциональной точки зрения обеим предстоит бороться не с кем-то, а с самими собой.