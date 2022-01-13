Уравнение с тремя известными: почему Валиева, Трусова и Щербакова обречены на медали чемпионата Европы

Если Камила Валиева обновит три мировых рекорда, которые принадлежат ей на текущий момент, это ни для кого не станет сюрпризом. Александра Трусова сможет удивить только себя, если исполнит все заявленные четвертные прыжки на чемпионате Европы, но это вряд ли поможет ей завоевать золото. Анна Щербакова же лишена явных козырей по сравнению с соотечественницами и даже при идеальном исполнении двух элементов ультра-си скорее всего останется третьей. Почему турнир одиночниц в Таллине таит минимум сюрпризов — в материале RT.

Первой же тренировкой на льду «Тондирабы» в среду российские одиночницы дали всем понять, что вакантных мест на чемпионате для фигуристок других стран в Таллине не предвидится. Александра Трусова (правда, с переменным успехом) откатала произвольную программу, в которой предусмотрено исполнение пяти четверных прыжков — флипа, сальхова, тулупа и двух лутцев, Камила Валиева продемонстрировала пару четверных тулупов, сальхов и тройной аксель (с последнего упала), а Анна Щербакова успешно справилась с обоими квадами — флипом и лутцем.

Тренировка «российской» группы пришлась по времени ровно на тот отрезок времени, когда на основном льду с короткими программами выступала заключительная мужская разминка. Если бы таллинские волонтёры беспрепятственно пропускали зрителей на тренировочный лёд, не исключено, что большая часть зрителей переместилась бы с главной арены именно туда — не всякий раз у людей бывает возможность увидеть своими глазами, как выглядит самый топ мирового женского одиночного катания. Хотя положа руку на сердце, следует отметить довольно-таки парадоксальный факт: в рамках «открытого чемпионата России», как в шутку называют нынешний чемпионат журналисты, женский турнир таит в себе меньше всего интриг.

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Не согласны? Давайте попробуем разобраться. Тотального превосходства Камилы Валиевой над всеми без исключения соперницами в этом сезоне не оспаривает никто. Дебютантка движется как баллистическая ракета в сравнении с вагонетками на конной тяге. Этого ощущения не меняет даже то, что противостоят Камиле обладательница пяти четверных прыжков в одной программе Трусова и действующая чемпионка мира Щербакова. На этапе Гран-при в Канаде вчерашняя юниорка выиграла у ближайшей соперницы Елизаветы Туктамышевой 32,2 балла, хотя Императрица трижды безупречно исполнила тройной аксель. На этапе в Сочи преимущество победительницы (и снова над Туктамышевой) выросло ещё и составило 43,48 балла.

На декабрьском чемпионате страны — единственном старте, где все претендентки на места в олимпийской сборной встретились очно, Валиева выиграла 34,83 у Трусовой и 43,92 — у Щербаковой. Это не просто много, а убийственно много. И достаточно красноречиво свидетельствует о том, что бороться с нынешним лидером мирового фигурного катания можно исключительно в случае абсолютного форс-мажора: если в Пекине коньки фигуристки прямо из раздевалки унесёт торнадо, или же Камила провалит тест на коронавирус и её насильственно отстранят от соревнований, открыв тем самым дорогу к золоту ближайшим соперницам.

В этой грустной шутке, как полагается, есть лишь доля шутки: после массовых снятий фигуристов, не сумевших пройти обязательный ПЦР-тест в Таллине, ирландские журналисты совершенно серьёзно обсуждали в пресс-центре, сколько ещё спортсменов нужно отстранить от участия в чемпионате, чтобы представляющий их страну одиночник Конор Стейклум пробился в финал: то есть, не опустился в короткой программе ниже 24-го места. На трёх предыдущих европейских первенствах это у парня не получалось, не подфартило и сейчас: Конор остался 30-м, и это стало его лучшим достижением в карьере.

Возвращаясь к Валиевой, можно уже сейчас утверждать: если в рамках командного олимпийского турнира в женском разряде не будет предусмотрено замен, именно ей будет принадлежать право исполнить оба проката, и будет это совершенно справедливо.

Для Александры Трусовой командный турнир в Пекине мог бы стать отличной возможностью завоевать олимпийское золото, что спортсменка, сумевшая поставить мир женского одиночного катания на уши, конечно же заслужила. Но Олимпиады не отдают долгов, поэтому за свою медаль Саше скорее всего придётся биться только в личном турнире.

Что означает для неё чемпионат Европы? Ровным счётом ничего. Попытку выполнить в произвольной программе пять четверных прыжков мы уже видели не раз, попытку справиться в короткой программе с тройным акселем — тоже. Пока в карьере Трусовой не случалось ни одного чистого выступления и ей-богу, глупо мечтать о том, чтобы это произошло в Таллине.

Нынешний турнир для Трусовой — всего лишь очередная репетиция. Если судить по результатам предыдущих выступлений, Саша ещё ни к одному старту не подходила в том состоянии, когда у спортсмена получается абсолютно всё.

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Собственно, первая тренировка в Таллине тоже дала не слишком много оснований полагать, что Трусова находится сейчас в своём лучшем состоянии: в прокате под музыку Саша не справилась ни с сальховом, ни с тулупом (сделала двойные), потом всё-таки успела провести работу над ошибками, исполняя прыжки в автономном режиме, и даже приземлила тройной аксель, дав тем самым понять, что в четверг скорее всего будет пробовать этот прыжок в короткой программе. Но даже если все элементы будут выполнены Трусовой безупречно, это не сделает фигуристку угрозой для Валиевой. Конкурировать с уровнем оценок Камилы она способна лишь в произвольной программе и то в том случае, если Валиева грубо ошибется.

Чуть больший смысл таллинский форум имеет для Анны Щербаковой. Чемпионка мира — объективно наиболее слабое звено в нынешней обойме женской сборной. У неё нет козырей в короткой программе и лишь один — в произвольной в виде четверного флипа. Хотя с этим прыжком Щербакова на чемпионате России не справилась. Зато Анне нет равных в категории «плюс-старт»: к чемпионату Европы она заметно подобралась, добавила лёгкости, абсолютно чисто прокатала тренировочный вариант произвольной программы и даже выполнила в самом конце тренировки лутц в четыре оборота — прыжок, который в этом сезоне у фигуристки на соревнованиях не получался вообще. Но даже в варианте двух элементов ультра-си подняться выше третьего места Щербаковой будет сложно.

Вот и получается, что в трёх других видах программы интриги хоть отбавляй, хоть она и связана исключительно с российскими выступлениями. А вот женский турнир лишён какой бы то ни было непредсказуемости напрочь. Ведь даже если Валиева в очередной раз обновит все три мировых рекорда, это ни для кого не станет сюрпризом.