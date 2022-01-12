Роднина: должны рассматривать ЧЕ как хорошую тренировку перед Играми-2022

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала результаты россиян в мужском одиночном катании в короткой программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).
Роднина: должны рассматривать ЧЕ как хорошую тренировку перед Играми-2022
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«Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Если справились со всеми сложностями — здорово. Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой», — цитирует Роднину «Чемпионат».

При этом Роднина подчеркнула, что не стоит так сильно восторгаться результатами россиян в отсутствие равных соперников. 

Три российских фигуриста лидируют после короткой программы. 18-летний Андрей Мозалёв, который чисто исполнил прокат с двумя четверными прыжками, получил от судей 99,76 балла.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

С приличным отрывом на четвёртом месте идёт Морис Квителашвили (92,76) из Грузии.

Прокат произвольной программы состоится 14 января.

Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты россиян в мужском одиночном катании на ЧЕ-2022.

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