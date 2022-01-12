Тарасова заявила, что рада успеху российских фигуристов в короткой программе на ЧЕ

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты россиян в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в эстонском Таллине.
Тарасова заявила, что рада успеху российских фигуристов в короткой программе на ЧЕ
  • AP

«Очень рада, что наши мальчики заняли первое, второе и третье места!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Лидирует после короткой программы 18-летний Андрей Мозалёв, который чисто исполнил прокат с двумя четверными прыжками и получил от судей 99,76 балла, установив личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее Мозалёв признался, что удивлён своей победе в короткой программе на чемпионате Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить