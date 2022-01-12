Тарасова заявила, что рада успеху российских фигуристов в короткой программе на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты россиян в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Очень рада, что наши мальчики заняли первое, второе и третье места!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Лидирует после короткой программы 18-летний Андрей Мозалёв, который чисто исполнил прокат с двумя четверными прыжками и получил от судей 99,76 балла, установив личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее Мозалёв признался, что удивлён своей победе в короткой программе на чемпионате Европы.