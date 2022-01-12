Фигурист Мозалёв удивлён своей победе в короткой программе на чемпионате Европы

Россиянин Андрей Мозалёв поделился эмоциями после своей победы в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине.

«Я был немного в шоке. Неожиданно было. Пытался быстрее переключиться, что надо будет катать. Я после чемпионата России был в хорошей форме, просто поддерживал это состояние», — цитирует Мозалёва «Чемпионат».

18-летний спортсмен чисто исполнил программу с двумя четверными прыжками и получил от судей 99,76 балла, установив личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее сообщалось, что впервые с 2001 года трое россиян лидируют на ЧЕ после короткой программы.