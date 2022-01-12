Фигурист Мозалёв: разговоры о возможном участии в Олимпиаде — после произвольной

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Россиянин Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Фигурист Мозалёв: разговоры о возможном участии в Олимпиаде — после произвольной
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«Ожидал ли, что так будет? Конечно, по-другому никак. Немного волновался, было волнение, но справился с ним. Просто домашние стены... Мы ещё здесь часто бываем на сборах, на этой арене. Прямо здесь, где мы стоим сейчас, у нас проходят тренировки», — приводит слова Мозалёва «Матч ТВ».

Он также объяснил, почему на официальных тренировках ЧЕ не отрабатывал прыжки. По его словам, он не видел смысла тратить на них силы, так как он уже тщательно занимался этим.

«Я лидирую? Разговоры про возможную Олимпиаду — после произвольной», — добавил спортсмен.

18-летний Андрей Мозалёв лидирует после короткой программы, безошибочно исполнив прокат с двумя четверными прыжками и получив от судей 99,76 балла. Таким образом, он установил личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее было опубликовано видео короткой программы Мозалёва на ЧЕ по фигурному катанию.

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