Шварц: Смолов сделает богаче игру «Динамо» в атаке

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал трансфер форварда Фёдора Смолова из столичного «Локомотива».

«Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда», — цитирует Шварца пресс-служба бело-голубых.

Качественный нападающий и опытный игрок 💪



Смолов сразу впечатлил Шварца 🔥#ДинамоМосква#СандроШварц#футбол — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022

Шварц признался, что перед подписанием контракта лично общался со Смоловым. Форвард впечатлил его своей интеллигентностью. Он также отметил важность знания Фёдором английского языка.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Смолова с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на год.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 38 очками лидирует в чемпионате.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о трансфере Смолова.