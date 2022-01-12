Хохлов: Смолов быстро адаптируется под футбол Шварца

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о трансфере Фёдора Смолова в команду Сандро Шварца из столичного «Локомотива».

«Ему как россиянину не надо будет адаптироваться к чемпионату. Думаю, адаптация к футболу Сандро Шварца должна пройти довольно быстро. Вообще не вижу в этом проблемы», — цитирует ТАСС Хохлова.

По мнению экс-игрока «Динамо», бело-голубые приобрели качественного нападающего, который обязательно сможет помочь столичной команде в борьбе за победу в чемпионате России с петербургским «Зенитом».

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на год.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 38 очками лидирует в чемпионате.

Ранее «Динамо» объявило в стиле Гарри Поттера о возвращении Смолова.