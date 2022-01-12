Хохлов: Смолов быстро адаптируется под футбол Шварца

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о трансфере Фёдора Смолова в команду Сандро Шварца из столичного «Локомотива».
Хохлов: Смолов быстро адаптируется под футбол Шварца
  • Legion-Media

«Ему как россиянину не надо будет адаптироваться к чемпионату. Думаю, адаптация к футболу Сандро Шварца должна пройти довольно быстро. Вообще не вижу в этом проблемы», — цитирует ТАСС Хохлова.

По мнению экс-игрока «Динамо», бело-голубые приобрели качественного нападающего, который обязательно сможет помочь столичной команде в борьбе за победу в чемпионате России с петербургским «Зенитом».

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на год.

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 38 очками лидирует в чемпионате.

Ранее «Динамо» объявило в стиле Гарри Поттера о возвращении Смолова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить