Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление российских фигуристов в короткой программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Вся первая пятёрка порадовала — и наши ребята, и Морис Квителашвили, и Даниэль Грассль. Не придраться. Настолько чисто и уверенно откатали», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Ягудин также отметил, что очковый задел от четвёртого места облегчит россиянам борьбу за медали турнира в произвольной программе.

Лидирует после короткой программы 18-летний Андрей Мозалёв, который чисто исполнил прокат с двумя четверными прыжками и получил от судей 99,76 балла, установив личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на результаты россиян в мужском одиночном катании на ЧЕ-2022.