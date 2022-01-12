Ковтун назвал хладнокровными российских фигуристов после короткой программы на ЧЕ

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун поделился мнением о выступлении отечественных фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Очень рад за ребят. Надеюсь, что они в том же духе продолжат выступать и в произвольной программе. Очень обрадовало, что парни были спокойные, уверенные в себе и хладнокровные», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

По его мнению, россияне находятся в своей тарелке, а это внушает оптимизм за будущее в российском мужском фигурном катании.

«Прокаты у всех троих ребят потрясающие, они выдали максимум. Вся борьба впереди. Ребята сражаются вместе и на равных», — добавил Ковтун.

18-летний Андрей Мозалёв лидирует после короткой программы, безошибочно исполнив прокат с двумя четверными прыжками и получив от судей 99,76 балла. Таким образом, он установил личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что у неё прекрасные впечатления от выступления российских фигуристов на ЧЕ.