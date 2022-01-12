Бестемьянова: прекрасные впечатления от выступления российских фигуристов на ЧЕ

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российских фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в эстонском Таллине.
Бестемьянова: прекрасные впечатления от выступления российских фигуристов на ЧЕ
  • Gettyimages.ru

«Прекрасные и чудесные впечатления. Я очень рада за всех парней и горжусь ими. Катались просто здорово. Разница в несколько сотых между ними вообще сейчас неважна. Они такие разные, что даже не нужно их сравнивать. Классные и стильные. Просто чудо!» — цитирует Бестемьянову Sport24.

По её словам, она испытывает огромное удовольствие от наблюдения за соревнованиями разных школ фигурного катания.

«Конечно, есть хорошие шансы, что они так и останутся все трое на пьедестале. Просто нужно кататься без ошибок», — добавила Бестемьянова.

18-летний Андрей Мозалёв лидирует после короткой программы, безошибочно исполнив прокат с двумя четверными прыжками и получив от судей 99,76 балла. Таким образом, он установил личный рекорд.

За ним расположились соотечественники Марк Кондратюк (99,6) и Евгений Семененко (99,4).

Ранее Мозалёв прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы.

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