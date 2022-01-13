С мировым рекордом и фоном в виде срыва Бойковой: как Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧЕ в Таллине

Евгения Тарасова и Владимир Морозов опередили Александру Бойкову и Дмитрия Козловского в короткой программе соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию и сделали весомую заявку на то, чтобы выступить в олимпийском командном турнире. Однако лидерство по итогам первого дня захватили не подопечные Этери Тутберидзе, а действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, обновившие мировой рекорд.

Если попытаться ответить на вопрос, какая из дисциплин может оказаться на чемпионате Европы наиболее безжалостной, ответ приходит в голову мгновенно: парное катание. Уже в начале олимпийского сезона было понятно, что сразу три российских дуэта выходят на принципиально иной уровень противостояния, поскольку биться им предстоит сразу за три цели: место в сборной, место в олимпийском командном турнире и индивидуальную золотую олимпийскую медаль. Можно выразить это более образно словами легендарного тренера Татьяны Тарасовой, сказавшей однажды о пути на спортивный олимп: «Ты годами лезешь в эту гору, и в какой-то момент вокруг тебя вдруг заканчивается весь воздух. Но нужно любой ценой продолжать подниматься…»

Именно этой стадии достигло к середине января российское парное катание. Лучший общий результат на момент начала турнира в Таллине (234,58) принадлежал чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, равно как и наиболее высокие баллы за короткую программу (82,34), а максимальная «произвольная» сумма (153,37) была зафиксирована на прошлогоднем мировом первенстве Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

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Но и Тарасова с Морозовым уступали совсем чуть-чуть. Два из трёх личных рекордов были, правда, установлены фигуристами не на столь значимых турнирах, как те, где блистали соперники, а на второразрядном «челленджере» в Варшаве, но это не отменяло того, что результаты официальные, и подразумевало, что спортсмены продолжат набирать форму перед самым важным для себя стартом в сезоне.

На чемпионате России Тарасова и Морозов выполнили задачу-минимум — с третьего места отобрались на Олимпийские игры. В Таллине фигуристам нужно было реализовывать задачу-максимум — выигрывать короткую программу у одной из пар Тамары Москвиной, а лучше — у двух сразу. В таком случае они могли бы приобрести право катать короткую программу в командном турнире, то есть с большой долей вероятности биться за олимпийское золото без каких-либо пересудов.

Однако в первый соревновательный день без помарок у дуэта не обошлось: Женя коснулась рукой льда на приземлении с выброса, но судьи предпочли не заметить этого, отплюсовав элемент. Всё остальное было исполнено фигуристами безошибочно, на четвёртый уровень сложности. Благодаря этому Тарасова и Морозов улучшили собственный рекорд (81,58). Пусть всего на 0,37 балла, но улучшили.

Бойкова и Козловский катались следом за ними. Перед чемпионатом Европы в Эстонии Саша и Дима постарались довести свои программы до максимального блеска, с этой целью даже отправились из Санкт-Петербурга на сбор в Новогорск, где занимались финальной шлифовкой элементов под руководством Николая Морозова. С ним фигуристы работали и раньше, отмечая, что специалист умеет придать каждому движению наполненность и осознанность и в целом помогает понять, ради чего они катаются.

После таких предисловий обычно ждёшь прорыва, но его, к сожалению, в среду не произошло. Ошибка случилась там, где её вообще не ждали: Бойкова сорвала прыжок, выполнив двойной сальхов вместо тройного, из-за чего базовую стоимость элемента без сожалений понизили обоим партнёрам. В итоге — скромные по меркам борьбы за золото 76,26 балла.

Обиднее всего осознавать, что срыв прыжка, совершенно не лишающий пару возможности бороться непосредственно за титул, скорее всего, окажется для Бойковой и Козловского роковым при рассмотрении олимпийских перспектив пары: ведь получается, что своё место в командном турнире они этим прокатом фактически отдали соперникам сами.

Мишина и Галлямов, захватившие лидерство после первого старта, превзошли соотечественников как по технической сумме, так и по оценке за компоненты. Плюс обновили мировой рекорд. При этом наиболее высокая базовая сложность программы осталась у Тарасовой и Морозова: чемпионы мира потеряли баллы на дорожке шагов и подкрутке — эти элементы были оценены у Насти и Александра только третьим уровнем сложности.

Все остальные в этот день выступали в другой лиге и расписывались в собственной медальной несостоятельности — от призовой тройки ближайших преследователей итальянцев Ребекку Гиларди и Филиппо Амброзини отделили почти 14 баллов. По меркам короткой программы это пропасть без всяких скидок, а в соревновании с российскими парами — фактически Марианская впадина.