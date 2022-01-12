Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

Действующие чемпионы мира получили за прокат от судей 82,36 балла, установив личный рекорд.

Второе место заняли их соотечественники, двукратные победители европейского первенства Евгения Тарасова и Владимир Морозов со своим лучшим результатом в карьере (81,58). Тройку лучших замкнула третья российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что впервые с 2001 года трое россиян лидируют в мужском одиночном катании на ЧЕ после короткой программы.