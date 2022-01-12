Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар на ЧЕ по фигурному катанию
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Действующие чемпионы мира получили за прокат от судей 82,36 балла, установив личный рекорд.
Второе место заняли их соотечественники, двукратные победители европейского первенства Евгения Тарасова и Владимир Морозов со своим лучшим результатом в карьере (81,58). Тройку лучших замкнула третья российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).
Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что впервые с 2001 года трое россиян лидируют в мужском одиночном катании на ЧЕ после короткой программы.