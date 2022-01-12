Тарасова и Морозов оценили своё выступление в короткой программе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали своё выступление в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«Настрой был боевой, нам нравится арена, здесь хорошо катается. Конечно, совершенству нет предела. Сегодня было неплохо. Не будем уже задумываться, что не так сделали в короткой. Начало было хорошим, теперь настраиваемся на произвольную», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

По его словам, тренеры успели после проката в чём-то похвалить их дуэт, а также рассказать о том, в чём нужно провести корректировки.

«Я тоже в целом довольна. Более-менее хороший прокат получился. Здесь такая приятная обстановка, уютная. Всё располагает (к хорошим выступлениям)», — подчеркнула Тарасова.

Тарасова и Морозов получили за своё выступление рекордные для себя 81,58 балла.

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар.