Тарасова и Морозов оценили своё выступление в короткой программе

Короткая ссылка
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали своё выступление в короткой программе среди спортивных пар на чемпионате Европы в эстонском Таллине.
Тарасова и Морозов оценили своё выступление в короткой программе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Настрой был боевой, нам нравится арена, здесь хорошо катается. Конечно, совершенству нет предела. Сегодня было неплохо. Не будем уже задумываться, что не так сделали в короткой. Начало было хорошим, теперь настраиваемся на произвольную», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

По его словам, тренеры успели после проката в чём-то похвалить их дуэт, а также рассказать о том, в чём нужно провести корректировки.

«Я тоже в целом довольна. Более-менее хороший прокат получился. Здесь такая приятная обстановка, уютная. Всё располагает (к хорошим выступлениям)», — подчеркнула Тарасова.

Тарасова и Морозов получили за своё выступление рекордные для себя 81,58 балла.

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить