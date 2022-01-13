Мишина и Галлямов о своём мировом рекорде: на баллы внимания не обращаем

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свой мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар, который они установили на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

«На баллы внимания не обращаем. Главное — чистота проката, посмотреть, улучшить его. Погордиться и порадоваться за себя можем на пьедестале, а дальше — работать», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Его партнёрша, в свою очередь, отметила, что на каждом турнире свои критерии оценок.

«И мы можем при чистом прокате получить меньше баллов, чем при каком-то хорошем в другой стране или на другом соревновании», — подчеркнула Мишина.

Мишина и Галлямов получили за свой прокат от судей 82,36 балла и лидируют в короткой программе на чемпионате Европы.

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов установили мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар.