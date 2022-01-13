Мишина и Галлямов о своём мировом рекорде: на баллы внимания не обращаем
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU
«На баллы внимания не обращаем. Главное — чистота проката, посмотреть, улучшить его. Погордиться и порадоваться за себя можем на пьедестале, а дальше — работать», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».
Его партнёрша, в свою очередь, отметила, что на каждом турнире свои критерии оценок.
«И мы можем при чистом прокате получить меньше баллов, чем при каком-то хорошем в другой стране или на другом соревновании», — подчеркнула Мишина.
Мишина и Галлямов получили за свой прокат от судей 82,36 балла и лидируют в короткой программе на чемпионате Европы.
Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов установили мировой рекорд в короткой программе среди спортивных пар.