Мишина рассказала о цели их с Галлямовым дуэта на чемпионате Европы по фигурному катанию

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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Александром Галлямовым, рассказала об их целях на чемпионате Европы в Таллине.
Мишина рассказала о цели их с Галлямовым дуэта на чемпионате Европы по фигурному катанию
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«Наша главная задача — удержаться в составе на Олимпиаду. У нас такая сильная сборная, что нельзя быть уверенным ни в чём. Всегда найдётся две пары на замену», — приводит слова Мишиной РИА Новости.

Мишина и Галлямов лидируют в короткой программе на чемпионате Европы, установив мировой рекорд и получив за свой прокат от судей 82,36 балла.

Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.

Ранее Мишина и Галлямов после установления мирового рекорда в короткой программе заявили, что не обращают внимание на баллы.

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