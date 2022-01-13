Мишина рассказала о цели их с Галлямовым дуэта на чемпионате Европы по фигурному катанию
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«Наша главная задача — удержаться в составе на Олимпиаду. У нас такая сильная сборная, что нельзя быть уверенным ни в чём. Всегда найдётся две пары на замену», — приводит слова Мишиной РИА Новости.
Мишина и Галлямов лидируют в короткой программе на чемпионате Европы, установив мировой рекорд и получив за свой прокат от судей 82,36 балла.
Произвольную программу дуэты представят 13 января. Начало — 20:00 мск.
Ранее Мишина и Галлямов после установления мирового рекорда в короткой программе заявили, что не обращают внимание на баллы.