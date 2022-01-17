Новицкий: Валиева даже с ошибками выглядит недосягаемой для соперниц

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Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий высказался об ошибках Камилы Валиевой на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Новицкий: Валиева даже с ошибками выглядит недосягаемой для соперниц
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Нужно учитывать, что Камила всё-таки выступала последней. Плюс, возможно, сказалось относительно небольшое количество соревнований такого уровня в карьере спортсменки. Где-то перенервничала, где-то чего-то не хватило. Тем не менее и короткая, и произвольная, пусть и с ошибками, смотрятся очень эффектно. Камила выглядит недосягаемой для соперниц», — заявил Новицкий в интервью RT.

Он также добавил, скажется ли неидеальный прокат Валиевой на её психологическом состоянии.

«Не думаю, что это должно сказаться. В конце концов, она тоже живой человек, а не робот. Столько стартов провела и в том году, и в этом. И в общем выступала довольно-таки безошибочно», — добавил Новицкий.

Ранее Роднина заявила, что такие высокие результаты на чемпионате Европы планировались.

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