Роднина: такие высокие результаты на чемпионате Европы планировались

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина подвела итоги чемпионата Европы в Таллине (Эстония).

«Такие высокие результаты планировались по всем предварительным соревнованиям. И Камила Валиева, и Саша Трусова, и Аня Щербакова большие молодцы», — цитирует Роднину «РБК Спорт».

Напомним, что турнир выиграла Камила Валиева, получив от судей 259,06 балла. Анна Щербакова набрала 237,42 балла и заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.

Ранее Шахрай заявил, что всегда верил в Щербакову, потому что у неё чемпионский характер.