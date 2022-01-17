Роднина: такие высокие результаты на чемпионате Европы планировались
«Такие высокие результаты планировались по всем предварительным соревнованиям. И Камила Валиева, и Саша Трусова, и Аня Щербакова большие молодцы», — цитирует Роднину «РБК Спорт».
Напомним, что турнир выиграла Камила Валиева, получив от судей 259,06 балла. Анна Щербакова набрала 237,42 балла и заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.
Ранее Шахрай заявил, что всегда верил в Щербакову, потому что у неё чемпионский характер.