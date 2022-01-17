Шахрай: я всегда верил в Щербакову, у неё чемпионский характер
«Я всегда верил в Аню, в её чемпионский характер. Она утроила этот прокат в Таллине, поэтому никакого дополнительного проката не потребуется», — цитирует Шахрая «Советский спорт».
Он добавил, что Щербакова единственная, кто из фавориток не допустила помарок в произвольной программе.
Напомним, что на турнире победила Камила Валиева. Второе место заняла Анна Щербакова, которая после провальной короткой программы чисто выступила в произвольной, исполнив четверной флип и фирменный каскад тройной лутц + тройной риттбергер.
Ранее в ФФККР опровергли информацию о голосовании тренерского совета по Коляде.