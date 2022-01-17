В ФФККР опровергли информацию о голосовании тренерского совета по Коляде

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг информацию о возможном исключении Михаила Коляды из состава сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Не понимаю, что это за вброс. Тренерский совет не собирался, голосовать никто не мог. Столько грязи сейчас», —  цитирует Когана РИА Новости.

Он призвал российские СМИ перестать распространять неверную информацию. Он также отметил, что во время подготовки к Олимпийским играм федерация особо обратит внимание на такие «вбросы».

Ранее появилась информация о том, что тренерский совет проголосовал против участия Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине. Он пропустил чемпионат Европы из-за травмы.

Ранее Туктамышева обратилась к российским фигуристам после чемпионата Европы.

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