В ФФККР опровергли информацию о голосовании тренерского совета по Коляде
«Не понимаю, что это за вброс. Тренерский совет не собирался, голосовать никто не мог. Столько грязи сейчас», — цитирует Когана РИА Новости.
Он призвал российские СМИ перестать распространять неверную информацию. Он также отметил, что во время подготовки к Олимпийским играм федерация особо обратит внимание на такие «вбросы».
Ранее появилась информация о том, что тренерский совет проголосовал против участия Михаила Коляды на Олимпиаде в Пекине. Он пропустил чемпионат Европы из-за травмы.
Ранее Туктамышева обратилась к российским фигуристам после чемпионата Европы.