Туктамышева обратилась к российским фигуристам после чемпионата Европы

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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева обратилась к российским фигуристам после триумфального чемпионата Европы в Таллине (Эстония).

«Сегодня поздравляю всех наших фигуристов! Я знаю: то, что на экране может выглядеть легко и спокойно, на самом деле — результат огромной и сложной работы!» — написала Туктамышева в своём Instagram.

Она также вспомнила свой победный чемпионат Европы 2015 года, где она впервые соревновалась со своей соотечественницей Еленой Радионовой.

Напомним, что сборная России на турнире в Таллине выиграла девять из 12 комплектов медали, а также четыре золота.

Ранее Рудковская выделила Валиеву и Щербакову на чемпионате Европы.

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