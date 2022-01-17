Туктамышева обратилась к российским фигуристам после чемпионата Европы
«Сегодня поздравляю всех наших фигуристов! Я знаю: то, что на экране может выглядеть легко и спокойно, на самом деле — результат огромной и сложной работы!» — написала Туктамышева в своём Instagram.
Она также вспомнила свой победный чемпионат Европы 2015 года, где она впервые соревновалась со своей соотечественницей Еленой Радионовой.
Напомним, что сборная России на турнире в Таллине выиграла девять из 12 комплектов медали, а также четыре золота.
Ранее Рудковская выделила Валиеву и Щербакову на чемпионате Европы.