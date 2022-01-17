Рудковская выделила Валиеву и Щербакову на чемпионате Европы

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Яна Рудковская оценила выступление российских фигуристок на прошедшем чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«В этот раз понравилась короткая программа у Камилы Валиевой, произвольная — у Анны Щербаковой», — написала Рудсковская в своём Instagram.

Напомним, что турнир выиграла Камила Валиева, получив от судей 259,06 балла. Анна Щербакова набрала 237,42 балла и заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.

Напомним, что в минувшем сезоне Трусова тренировалась под руководством Евгения Плющенко и стала бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года.

Ранее Соколовская призналась, что запрещает Кондратюку ездить на общественном транспорте.