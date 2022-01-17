Москвина: на Играх в Пекине моим парам главное — придавать как можно меньше значения тому, что происходит вокруг

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что необходимо делать её подопечным на Олимпиаде в Пекине для оптимального психологического состояния перед стартами.

«Придавать как можно меньше значения тому, что происходит вокруг. Там ведь будет множество факторов, способных вызывать раздражение: тесты, запреты на передвижение, куча всевозможных правил и ограничений. Воспринимать любую ситуацию нужно просто как данность и относиться к ней спокойно, без лишних эмоций. И очень желательно максимально отвлекаться от темы предстоящего выступления. Если уже сейчас мы начнём каждый день напоминать спортсменам о том, что впереди у них самый важный старт четырёхлетия, они закончат у нас кататься ещё в Красноярске, не долетев до Пекина», — сказала Москвина в интервью RT.

Ранее Москвина вспомнила, как фигуристка Елена Бережная заработала ожог лица в день отдыха на Играх в Солт-Лейк-Сити.