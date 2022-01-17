Фактор Коляды, замена Валиевой и травма Кацалапова: что нужно знать о составе сборной России по фигурному катанию на ОИ

В ближайшие дни в России будет решаться вопрос с составом сборной по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине. Помимо того что определятся по три обладателя путёвки в каждой дисциплине, должна наступить ясность и с участниками командного турнира. На данный момент не до конца ясно, получится ли у Михаила Коляды попасть в заявку, как повлияет на планы Никиты Кацалапова травма спины и понадобится ли замена Камиле Валиевой перед личными стартами.

Четыре года назад олимпийский состав сборной России по фигурному катанию был объявлен сразу после окончания чемпионата Европы. В этом же сезоне Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила взять паузу и пока не назвала имена 18 счастливчиков, хотя до соревнований в Пекине осталось меньше трёх недель. Полный список участников станет известен только в 20-х числах января, то есть, возможно, перед самым отправлением спортсменов в Китай.

Вопрос этот действительно не требует спешки. Определить предстоит сразу два состава — полный, который выступит в личных соревнованиях, и избранный, который поведёт борьбу за золото командного турнира. Вариантов у ФФККР достаточно много, и ни недавний чемпионат Европы, ни декабрьский чемпионат России не дали однозначного ответа, кто точно достоин места в сборной, чтобы не было лишних пересудов на этот счёт.

Кто может оказаться четвёртым лишним у мужчин?

Самой запутанной можно назвать ситуацию в мужском катании, где впервые за 20 лет можно будет воспользоваться полной квотой из трёх человек. Судя по тому, как выбирался состав на чемпионат Европы, кандидатов на поездку в Пекин всего четверо — Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.

Пожалуй, единственным, кто может быть спокоен за своё будущее, является Кондратюк. Аргументов в его пользу предостаточно: именно он принёс сборной третью квоту, он же затем выиграл первенство России и был провозглашён новым чемпионом континента. Всё, что было в его силах, он сделал. Против 18-летнего фигуриста говорит только отсутствие опыта выступлений на представительных турнирах, где бы он мог посоперничать с лидерами мужского катания из Японии и США. Пока никто не знает, как он отреагирует, когда на разминке придётся делить лёд с Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом.

Также федерации нужно быть уверенной в том, что Кондратюк выдержит тот непростой график, который в Пекине выпадет на долю мужчин: с учётом командного турнира им нужно будет выходить на лёд четыре раза в течение семи дней. Светлана Соколовская не сомневается в способностях своего подопечного. Если это произойдёт, то на замену чемпиону Европы вряд ли придётся рассчитывать, она будет нужна в других дисциплинах. Так что настраиваться молодому фигуристу придётся сразу на четыре проката, причём первые два для него будут даже важнее, чем последующие.

По поводу Коляды мнений может быть огромное множество. Это единственный российский фигурист с именем, авторитетом и опытом, во многом за счёт них он и стал серебряным призёром чемпионата России и формально выполнил критерий отбора в олимпийскую команду. Но при этом ему не удалось подтвердить своё право на первенстве Европы, где он мог как укрепить свои позиции, так и растерять их. Не идёт на пользу Коляде и травма, пускай и небольшая.

В одном можно быть уверенным — 26-летнего фигуриста не стоит ждать в командном турнире. До сих пор памятно его не слишком удачное выступление четырёхлетней давности, но серьёзным аргументом против оно быть не может: в Пхёнчхане Коляда был совсем другим спортсменом. Гораздо важнее то, что ученик Алексея Мишина ни разу в этом сезоне не исполнял одинаково хорошо обе программы, а именно это является тем самым качеством, которое ценится в командном турнире. Вероятно, именно поэтому тренерский штаб сборной уже вычеркнул Коляду. Но выступать в личных соревнованиях, где груз ответственности будет меньше, спортсмен из Санкт-Петербурга наверняка сможет.

Остаётся ещё решить вопрос с обладателем третьей путёвки. В этом споре Мозалёв дважды брал верх над Семененко, но не так убедительно, чтобы не оставалось сомнений в правильности выбора. Андрей просто ошибался реже своего конкурента — как в Санкт-Петербурге, так и в Таллине. Против Евгения и прошлое: однажды его уже предпочли Мозалёву, когда тот заслуживал место в сборной, но он доверия не оправдал. Тренерскому штабу предстоит взять на себя всю ответственность за решение, так как на проведение дополнительного отбора, как это было в 2014 году, времени уже не остаётся.

Кто заменит Валиеву в командном турнире?

С девушками ситуация проще. Все три сильнейшие спортсменки по итогам чемпионата России выиграли медали первенства Европы, так что отцеплять кого-либо из них будет несправедливо.

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова постарались снять все вопросы по поводу своего участия в личных соревнованиях. К кандидатуре Елизаветы Туктамышевой ещё можно было бы вернуться, будь итоги Евро несколько иными, но теперь это перевёрнутая страница. Тремя лучшими результатами сезона обладают именно ученицы Этери Тутберидзе, так что даже с этой точки зрения их положение выглядит незыблемым.

При этом совсем не очевидно, кого из трёх россиянок заявлять на командный турнир. Точнее, кого заявлять вместе с Валиевой. То, что именно она должна выступать в короткой программе, сомнению не подлежит. Только у неё в арсенале есть тройной аксель, который обязательно понадобится в борьбе с японскими фигуристками.

В произвольной же возможны разные варианты. Первый — оставить Валиеву без замены. Как рекордсменка мира в этом виде, она имеет право показывать своё «Болеро» дважды, и всё будет зависеть от того, будет ли 15-летняя спортсменка сама к этому готова. Валиева способна набирать сумасшедшие баллы, к которым никто из иностранок и близко не подберётся, но на пятом турнире за сезон она сделала шаг назад, и это нельзя не учитывать.

Второй — дать шанс Щербаковой или Трусовой. В аналогичной ситуации четыре года назад было решено поберечь девушек. Вот только тогда в произвольную программу была заявлена сверхстабильная Алина Загитова, а сейчас выбирать приходится между фигуристками, которые не могут так же по заказу выдавать чистейшие прокаты. Обе они как допускали срывы, так и выдавали гениальные прокаты.

Впрочем, для Щербаковой и Трусовой понятие «срыв» совсем не означает то же самое, что и для других фигуристок. Их худшие прокаты этого сезона всё равно получали больше баллов, чем лучшие у любой из иностранок (за исключением выступления Трусовой на сентябрьском U.S. Classic). Это делает менее мучительным выбор между двумя спортсменками, но не решает окончательно вопрос в пользу одной из них.

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Получат ли шанс Бойкова и Козловский?

Проще всего ФФККР должно быть с выбором спортивных пар. Готовый состав на Олимпиаду уже фактически имеется — это непобедимые на последних восьми турнирах Анастасия Мишина и Александр Галлямов, их одногруппники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также ветераны сборной Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Медали чемпионата Европы для всех них стали гарантией того, что привлекать к формированию состава какие-либо другие пары вовсе не обязательно.

Но, как и у девушек, нужно определиться с заявкой на командный турнир. Только здесь вариант с заменой вряд ли может обсуждаться.

Сейчас только Мишина и Галлямов способны бороться с китайскими парами, от которых можно ожидать на домашней Олимпиаде чего угодно. К тому же организаторы решили, что этот вид достоин завершать личные соревнования, так что после напряжённого командника у пар будет достаточно времени, чтобы с новыми силами начать борьбу за олимпийские медали. Раньше необходимость потратить замену именно на пары объяснялась как раз коротким перерывом между двумя турнирами.

При этом если в женском катании у сборной России возможны достаточно адекватные замены, то в парном уже нет. Что Бойкова — Козловский, что Тарасова — Морозов могут в любой момент допустить ошибку разной степени критичности, которую простит кто угодно, кроме всё тех же китайских дуэтов. Стоит ли так рисковать, когда в женском или даже в мужском катании замена может оказаться гораздо более необходимой?

Сможет ли Кацалапов откатать четырежды?

В танцах на льду трио участников Олимпиады тоже практически определено. Это чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Перед олимпийским сезоном на них едва ли делалась какая-либо ставка, но теперь сборную сложно представить без этой молодой пары, заменить которую после достойного выступления на чемпионате Европы всё-таки некем.

А вот победителям континентального первенства замена понадобиться ещё может, по крайней мере в командном турнире. Не секрет, что Кацалапову приходится выступать с травмой спины и из-за этого жертвовать отдельными турнирами. В худшем для себя случае он может остаться совсем без Олимпиады, в лучшем — выдержать её всю, а в оптимальном — выступить с ритм-танцем в команднике и затем сосредоточиться на попытке сбросить с пьедестала Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

В прошлом найти равнозначную замену Синициной и Кацалапову было бы сложно, но в этом сезоне она появилась. Степанова и Букин вплотную подобрались к своим более титулованным соотечественникам, причём именно в необходимом для сборной произвольном танце. В Таллине их разделило чуть меньше трёх баллов — это достаточно мало, с учётом того, что у следующих в рейтинге итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри было ещё на пять баллов меньше.

Степанова и Букин сумели добиться в этом сезоне главного: и по суммарным результатам, и по отдельным видам танцев они вышли на третье место в мире. Такого с российскими дуэтами не случалось уже очень давно. Такой прогресс не может не радовать болельщиков и не быть вознаграждён шансом выиграть золото командного турнира.