Евгения Медведева поздравила российских фигуристок с медалями чемпионата Европы

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поздравила российских фигуристок Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову с медалями европейского первенства в Таллине 2022 года.

«Какие вы сильные, Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Поздравляю!» — написала Медведева в «сториз» своего Instagram-аккаунта.

Золото чемпионата Европы впервые в карьере завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула Александра Трусова (234,36).

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на победу российских фигуристок.