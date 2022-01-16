Хореограф группы Тутберидзе эмоционально отреагировал на победу российских фигуристок

Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

Железняков выложил в Instagram пост с фотографиями спортсменок и подписал его: «Утритесь, мрази».

После он опубликовал отдельно фото Щербаковой, написав: «Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды!».

Золото чемпионата Европы впервые в карьере завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула Александра Трусова (234,36).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что каждая из завоевавших медаль на первенстве Европы россиянок может быть чемпионкой.