Хореограф группы Тутберидзе эмоционально отреагировал на победу российских фигуристок

Короткая ссылка
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, эмоционально отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

Железняков выложил в Instagram пост с фотографиями спортсменок и подписал его: «Утритесь, мрази».

После он опубликовал отдельно фото Щербаковой, написав: «Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды!».

Золото чемпионата Европы впервые в карьере завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула Александра Трусова (234,36). 

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что каждая из завоевавших медаль на первенстве Европы россиянок может быть чемпионкой.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить