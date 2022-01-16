Тарасова о тройке россиянок на пьедестале ЧЕ: каждая из них может быть чемпионкой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально высказалась об успехе российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине.

«Все наши три девочки колоссальные. Но лучше всех тренеры, которые их подготовили. Фаворитка ли Валиева на Олимпиаду? А вы что, сами не видите? Конечно. Но каждая из них может быть чемпионкой», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что полностью согласна с оценками судей, а с победой Валиевой глупо спорить.

«Хочу поблагодарить всех наших педагогов и тренеров, которые воспитали этих трех золотых девочек. У нас они именно золотые! Надеюсь, что наши великолепные девочки на Олимпиаде выступят еще лучше», — добавила Тарасова.

Золото чемпионата Европы впервые в карьере завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула Александра Трусова (234,36).

Ранее чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поздравила Валиеву, Щербакову и Трусову с медалями чемпионата Европы.