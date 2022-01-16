Туктамышева поздравила Валиеву, Щербакову и Трусову с медалями чемпионата Европы

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила российских фигуристок Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову с медалями чемпионата Европы в Таллине.

«Поздравляю, девочки! Вы все прекрасны» – написала Туктамышева в «сториз» своего Instagram-аккаунта.

Золото чемпионата Европы впервые в карьере завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула Александра Трусова (234,36).

Ранее Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на успех российских фигуристок на чемпионате Европы.