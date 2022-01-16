Лайшев об успехе Валиевой, Щербаковой и Трусовой: работаем в ответ всему миру на санкции

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

«Не только мне, но и всем любителям спорта хотелось, чтобы наши девчонки победили. Всё-таки непривычно распределились места после короткой программы, а Этери Георгиевна уже разбаловала нас тройными пьедесталами. Мы все, зажав руки, следили за выступлениями, переживали», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

По его мнению, данный успех связан в первую очередь с колоссальной проделанной работой тренера Этери Тутберидзе и самих спортсменок.

«Весь коллектив детей и родителей всех видов спорта — у нас их 26 — все болели за девчонок. Работаем в ответ всему миру на санкции, которые нам предъявляют. Чем больше предъявляют, тем талантливее у нас становится молодёжь», — добавил Лайшев.

Золото чемпионата Европы впервые в карьере завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула Александра Трусова (234,36).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала грандиозными выступления российских фигуристок на чемпионате Европы.