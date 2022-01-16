Тарасова назвала грандиозными выступления российских фигуристок на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места на чемпионате Европы в Таллине.

«Счастье! Это колоссальная победа одной группы! Победа разных девочек, у которых одни тренеры. Выступления наших — это грандиозно! Поздравляю всех!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Золото чемпионата Европы впервые в карьере завоевала 15-летняя Камила Валиева, которая во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова (237,42), а тройку лучших замкнула Александра Трусова (234,36).

Ранее Валиева заявила, что счастлива попасть на Олимпиаду.