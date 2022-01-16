Валиева заявила, что счастлива попасть на Олимпиаду

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Российская фигуристка Камила Валиева после своей победы на чемпионате Европы в Таллине поделилась своими эмоциями от попадания на Олимпийские игры в Пекин.

«Я очень счастлива попасть на Олимпийские игры, наверное, это мечта каждого спортсмена. Быть там — это уже достижение», — сказала Валиева на пресс-конференции.

По её словам, ей очень хочется прочувствовать энергетику Олимпийской деревни, где будут собраны спортсмены со всего мира, которые идут к Играм всю жизнь.

«В Пекине я очень хотела бы посмотреть Великую Китайскую стену. Это было бы интересно. Мне кажется, каждый должен увидеть её, кто приедет в Китай», — добавила Камила.

Валиева во время выступления упала с тройного акселя, но чисто исполнила три четверных прыжка. Она получила от судей 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла. 15-летняя спортсменка впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы.

Ранее появилось видео победного проката Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию.

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