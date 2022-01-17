Кондратюк заявил, что планирует выступать ещё как минимум четыре года

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Чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих ближайших планах.
Кондратюк заявил, что планирует выступать ещё как минимум четыре года
  • РИА Новости

«Я стараюсь жить моментом и сильно не загадывать наперёд, поскольку жизнь — вещь очень непредсказуемая. Никто не может сказать, что произойдёт в ближайшее время. Но заканчивать после этого сезона точно не планирую, хочу кататься ещё четыре года как минимум», — цитирует слова Контратюка ТАСС.

18-летний Кондратюк стал чемпионом Европы-2022, набрав за два проката 286,56 балла.

Ранее Кондратюк рассказал, о чём думал во время выступления на ЧЕ.

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