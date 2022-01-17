Кондратюк заявил, что планирует выступать ещё как минимум четыре года
- РИА Новости
«Я стараюсь жить моментом и сильно не загадывать наперёд, поскольку жизнь — вещь очень непредсказуемая. Никто не может сказать, что произойдёт в ближайшее время. Но заканчивать после этого сезона точно не планирую, хочу кататься ещё четыре года как минимум», — цитирует слова Контратюка ТАСС.
18-летний Кондратюк стал чемпионом Европы-2022, набрав за два проката 286,56 балла.
Ранее Кондратюк рассказал, о чём думал во время выступления на ЧЕ.