Кондратюк заявил, что планирует выступать ещё как минимум четыре года

Чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о своих ближайших планах.

«Я стараюсь жить моментом и сильно не загадывать наперёд, поскольку жизнь — вещь очень непредсказуемая. Никто не может сказать, что произойдёт в ближайшее время. Но заканчивать после этого сезона точно не планирую, хочу кататься ещё четыре года как минимум», — цитирует слова Контратюка ТАСС.

18-летний Кондратюк стал чемпионом Европы-2022, набрав за два проката 286,56 балла.

Ранее Кондратюк рассказал, о чём думал во время выступления на ЧЕ.